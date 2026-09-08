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Майже 3 роки різниці у знаннях: дослідження показало розрив між учнями із сіл та міст

18:28 08.09.2026 Вт
2 хв
Наскільки змінився рівень освіти у порівнянні із 2022 роком?
aimg Василина Копитко
Майже 3 роки різниці у знаннях: дослідження показало розрив між учнями із сіл та міст Як відрізняється рівень знань із різних предметів в учнів із міст та сіл (фото: Getty Images)
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Українські 15-річні учні із сільської місцевості відстають від однолітків із великих міст настільки, що цей розрив еквівалентний трьом рокам навчання з математики і навіть більше - з читання та природничих наук.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний звіт міжнародного дослідження PISA-2025.

Чим більше місто - тим вищі результати

Дослідження PISA-2025 засвідчило стійку закономірність: середні результати учнів зростають разом із розміром населеного пункту.

Найнижчі показники зафіксували серед школярів із сіл, хуторів та інших населених пунктів із населенням до 3 тисяч осіб. Найвищі - серед учнів із міст, де проживає понад мільйон людей.

За трьома напрямами результати виглядають так:

  • математика: 400 у селах, 460 - у містах
  • читання: 386 у селах, 454 - у містах
  • природничі науки: 416 у селах, 481 - у містах

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Різниця дорівнює трьом рокам навчання

У PISA орієнтовно вважають, що 20 балів відповідають одному року навчання. Саме тому різниця між учнями із сіл і великих міст має настільки тривожний вигляд:

  • Математика: 60 балів ≈ 3 роки навчання;
  • Читання: 68 балів ≈ понад 3 роки;
  • Природничі науки: 65 балів ≈ понад 3 роки.

Автори звіту пояснюють такі відмінності нерівномірним доступом до освітніх ресурсів, різницею в соціально-економічних умовах, кадровим забезпеченням шкіл та можливостями для позашкільного розвитку.

Додамо, що у дослідженні взяли участь понад 7 тисяч 15-річних підлітків, 77,2% із них - із міст 17 областей України.

Майже 3 роки різниці у знаннях: дослідження показало розрив між учнями із сіл та містДеталі дослідження (скриншот звіту PISA)

Що змінилося після PISA-2022

У звіті також порівняли результати трьох циклів дослідження - 2018, 2022 та 2025 років.

Після помітного погіршення показників у період між 2018 і 2022 роками результати учнів більшості типів населених пунктів у 2025 році залишилися загалом стабільними.

Єдиним винятком стали великі міста: середній результат із математики там статистично значущо знизився - із 501 бала у 2022 році до 460 балів у 2025-му.

Що ще показало дослідження

Дослідження PISA-2025 показало, що рівень знань українських 15-річних підлітків стабілізувався після значного падіння у 2022-му, хоч й середні результати учнів із математики, читання та природничо-наукових дисциплін є дещо нижчими, ніж раніше. Водночас різниця не є статистично значущою.

Нагадаємо, що Україна втретє взяла участь у дослідженні PISA. Перші результати оприлюднили за підсумками 2018 року, другі - 2022-го, а цьогоріч стали відомі результати за 2025-й. В останньому дослідженні було задіяно найменша кількість регіонів через безпекові причини. Це теж частково могло вплинути на результати.

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