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Почти 3 года разницы в знаниях: исследование показало разрыв между учениками из сел и городов

18:28 08.09.2026 Вт
2 мин
Насколько изменился уровень образования по сравнению с 2022 годом?
aimg Василина Копытко
Почти 3 года разницы в знаниях: исследование показало разрыв между учениками из сел и городов Как отличается уровень знаний по разным предметам у учеников из городов и сел (фото: Getty Images)
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Украинские 15-летние ученики из сельской местности отстают от сверстников из больших городов настолько, что этот разрыв эквивалентен трем годам обучения по математике и даже больше - по чтению и естественным наукам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный отчет международного исследования PISA-2025.

Чем больше город - тем выше результаты

Исследование PISA-2025 показало устойчивую закономерность: средние результаты учеников растут вместе с размером населенного пункта.

Самые низкие показатели зафиксировали среди школьников из сел, хуторов и других населенных пунктов с населением до 3 тысяч человек. Самые высокие - среди учеников из городов, где проживает более миллиона человек.

По трем направлениям результаты выглядят так:

  • математика: 400 баллов в селах, 460 - в городах
  • чтение: 386 в селах, 454 - в городах
  • естественные науки: 416 в селах, 481 - в городах

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Разница равна трем годам обучения

В PISA ориентировочно считают, что 20 баллов соответствуют одному году обучения. Именно поэтому разница между учениками из сел и крупных городов выглядит столь тревожно:

  • Математика: 60 баллов ≈ 3 года обучения;
  • Чтение: 68 баллов - более 3 лет;
  • Естественные науки: 65 баллов - более 3 лет.

Авторы отчета объясняют такие отличия неравномерным доступом к образовательным ресурсам, разницей в социально-экономических условиях, кадровым обеспечением школ и возможностями для внешкольного развития.

Добавим, что в исследовании приняли участие более 7 тысяч 15-летних подростков, 77,2% из них - из городов 17 областей Украины.

Почти 3 года разницы в знаниях: исследование показало разрыв между учениками из сел и городовДетали исследования (скриншот отчета PISA)

Что изменилось после PISA-2022

В отчете также сравнили результаты трех циклов исследования - 2018, 2022 и 2025 годов.

После заметного ухудшения показателей в период между 2018 и 2022 годами результаты учеников большинства типов населенных пунктов в 2025 году остались стабильными.

Единственным исключением стали крупные города: средний результат по математике там статистически значительно снизился - с 501 балла в 2022 году до 460 баллов в 2025-м.

Что еще показало исследование

Исследование PISA-2025 показало, что уровень знаний украинских 15-летних подростков стабилизировался после значительного падения в 2022-м, хотя и средние результаты учеников по математике, чтению и естественнонаучным дисциплинам несколько ниже, чем раньше. В то же время разница не статистически значима.

Напомним, что Украина в третий раз приняла участие в исследовании PISA. Первые результаты обнародовали по итогам 2018 года, вторые - в 2022-м, а в этом году стали известны результаты за 2025 год. В последнем исследовании было задействовано наименьшее количество регионов по причинам безопасности. Это тоже отчасти могло повлиять на результаты.

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