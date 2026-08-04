Майже 250 атак на українські АЗС: що стоїть за новою стратегією Росії

Удари по АЗС стали новою тактикою

За останні місяці російські війська завдали ударів майже 250 автозаправним станціям на території України. Як зазначає The New York Times, якщо раніше основними цілями ставали об'єкти енергетичної інфраструктури, то тепер під атаки дедалі частіше потрапляють цивільні АЗС, якими щодня користуються тисячі українців.

Видання пише, що після серії таких ударів багато водіїв намагаються проводити на заправках якнайменше часу, оскільки вони перестали сприйматися як безпечні об'єкти.

Українська влада та аналітики пов'язують зміну характеру російських атак з українською кампанією з ураження російських нафтопереробних заводів.

Київ неодноразово наголошував, що удари по НПЗ спрямовані на скорочення доходів, які Росія використовує для фінансування війни.

У свою чергу російська сторона стверджує, що атаки на українські АЗС нібито мають на меті "підрив транспортної логістики" Сил оборони України.

Експерти назвали реальну мету

Українські чиновники звертають увагу, що на відміну від російських нафтопереробних підприємств, українські автозаправні станції є цивільними комерційними об'єктами, які щодня відвідують мирні жителі.

Радник президента України з питань технологічних напрямів оборони Сергій Бескрестнов (Флеш) вважає, що подібні удари не мають істотного впливу на забезпечення армії паливом.

"Єдина мета цих атак – залякати громадянське населення", – сказав він.

За інформацією The New York Times, Міністерство оборони Росії почало регулярно включати удари по українських АЗС у щоденні зведення та публікувати відео атак, заявляючи, що такі об'єкти нібито використовуються українськими військовими.

Кількість атак різко зросла

За даними організації Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), з початку квітня зафіксовано не менше 246 ударів по автозаправних станціях, причому 194 з них припали на період з початку червня до 27 липня.

Найчастіше під удари потрапляли АЗС у прифронтових регіонах, проте атаки фіксувалися і в областях, віддалених від лінії бойових дій.

Крім того, як зазначають аналітики, водії бензовозів дедалі частіше відмовляються працювати на найнебезпечніших маршрутах.

Незважаючи на масштаб кампанії, The New York Times наголошує, що удари завдали серйозного психологічного ефекту, проте не призвели до порушення паливного забезпечення України, на відміну від наслідків українських атак по російських нафтопереробних заводах.