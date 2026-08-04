Почти 250 атак на украинские АЗС: что стоит за новой стратегией России

Удары по АЗС стали новой тактикой

За последние месяцы российские войска нанесли удары почти по 250 автозаправочным станциям на территории Украины. Как отмечает The New York Times, если ранее основными целями становились объекты энергетической инфраструктуры, то теперь под атаки все чаще попадают гражданские АЗС, которыми ежедневно пользуются тысячи украинцев.

Издание пишет, что после серии таких ударов многие водители стараются проводить на заправках как можно меньше времени, поскольку они перестали восприниматься как безопасные объекты.

Украинские власти и аналитики связывают изменение характера российских атак с украинской кампанией по поражению российских нефтеперерабатывающих заводов.

Киев неоднократно подчеркивал, что удары по НПЗ направлены на сокращение доходов, которые Россия использует для финансирования войны.

В свою очередь российская сторона утверждает, что атаки на украинские АЗС якобы преследуют цель "подрыва транспортной логистики" Сил обороны Украины.

Эксперты назвали реальную цель

Украинские чиновники обращают внимание, что, в отличие от российских нефтеперерабатывающих предприятий, украинские автозаправочные станции являются гражданскими коммерческими объектами, которые ежедневно посещают мирные жители.

Советник президента Украины по вопросам технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) считает, что подобные удары не оказывают существенного влияния на обеспечение армии топливом.

"Единственная цель этих атак – запугать гражданское население", - сказал он.

По информации The New York Times, Министерство обороны России стало регулярно включать удары по украинским АЗС в ежедневные сводки и публиковать видео атак, заявляя, что такие объекты якобы используются украинскими военными.

Количество атак резко выросло

По данным организации Armed Conflict Location & Event Data (ACLED), с начала апреля зафиксировано не менее 246 ударов по автозаправочным станциям, причем 194 из них пришлись на период с начала июня по 27 июля.

Наиболее часто под удары попадали АЗС в прифронтовых регионах, однако атаки фиксировались и в областях, удаленных от линии боевых действий.

Кроме того, как отмечают аналитики, водители бензовозов все чаще отказываются работать на наиболее опасных маршрутах.

Несмотря на масштаб кампании, The New York Times подчеркивает, что удары нанесли серьезный психологический эффект, однако не привели к нарушению топливного обеспечения Украины, в отличие от последствий украинских атак по российским нефтеперерабатывающим заводам.