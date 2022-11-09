Майже 200 снарядів та мін: у Сумській ОВА розповіли про сьогоднішні обстріли з боку РФ
У середу, 9 листопада, російські військові обстріляли сім громад у Сумській області. По регіону було випущено майже 200 снарядів та мін із різних типів зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.
"190 снарядів та мін за день спрямували росіяни на прикордоння Сумської області", - заявив Живицький.
За його словами, під обстрілами опинилися такі громади:
- Зноб-Новгородська громада: об 11:30 по околицях одного із сіл російські військові стріляли із мінометів. Було 8 вибухів. Без наслідків;
- Хотінська громада: під обстрілами були два прикордонні села. Близько 12:00 ворог вів вогонь із САУ (6 "прильотів"). І майже одночасно випустив по іншому селу 42 снаряди. Дивом ніхто не постраждав;
- Краснопільська громада: о 13:30 ворог скинув вибухівку з безпілотника. Також в цей час зафіксовано 58 "прильотів" з АГС з боку Росії.
Ще одну вибухівку типу ВОГ росіяни скинули з безпілотника на сусіднє прикордонне село. Без руйнувань;
- Есманьська громада: близько 14:00 армійці РФ обстріляли одночасно два села. По одному випустили 20 снарядів із реактивної системи залпового вогню. Використали при цьому запалювальні боєприпаси. Внаслідок чого загорілося поле з кукурудзою. По іншому населеному пункту було 15 "прильотів" із РСЗВ;
- По Миропільській громаді ворог стріляв із мінометів. Було 15 вибухів. І ще три "прильоти" із САУ. Без руйнувань;
- Шалигинську громаду росіяни обстріляли теж із мінометів. Зафіксовано 10 "прильотів". Руйнувань немає;
- Середино-Будська громада теж потерпала від мінометного обстрілу з Росії. 8 вибухів було, але без наслідків.
Нагадаємо, що окупанти вдарили по одній з громад в Сумській області запалювальними снарядами.
Російські військові у вівторок, 8 листопада, випустили прикордонними районами Сумської області 59 хв і снарядів. Під обстрілами були Краснопільська, Білопільська, Зноб-Новгородська, Великописарівська та Миропільська громади.
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