Почти 200 снарядов и мин: в Сумской ОВА рассказали о сегодняшних обстрелах со стороны РФ
В среду, 9 ноября, российские военные обстреляли семь общин в Сумской области. По региону было выпущено около 200 снарядов и мин из разных типов оружия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.
"190 снарядов и мин в день направили россияне на приграничье Сумской области", - заявил Живицкий.
По его словам, под обстрелами оказались следующие общины:
- Зноб-Новгородская община: в 11:30 в окрестностях одного из сел российские военные стреляли из минометов. Было 8 взрывов. Без последствий;
- Хотинская община: под обстрелами находились два приграничных села. Около 12 часов враг вел огонь из САУ (6 "прилетов"). И почти одновременно выпустил по другой деревне 42 снаряда. Чудом никто не пострадал;
- Краснопольская община: в 13:30 враг сбросил взрывчатку с беспилотника. Также в настоящее время зафиксировано 58 "прилетов" из АГС со стороны России.
Еще одну взрывчатку типа ВОГ россияне сбросили с беспилотника на соседнюю пограничную деревню. Без разрушений;
- Эсманская община: около 14:00 армейцы РФ обстреляли одновременно два села. По одному было выпущено 20 снарядов из реактивной системы залпового огня. Использовали при этом зажигательные боеприпасы. В результате чего загорелось поле с кукурузой. По другому населенному пункту было 15 "прилетов" из РСЗО;
- По Миропольской общине враг стрелял из минометов. Было 15 взрывов. И еще три "прилета" из САУ. Без разрушений;
- Шалыгинскую общину россияне тоже обстреляли из минометов. Зафиксировано 10 "прилетов". Разрушений нет;
- Середино-Будская община тоже страдала от минометных обстрелов из России. 8 взрывов было, но без последствий.
Напомним, что оккупанты ударили по одной из общин в Сумской области зажигательными снарядами.
Российские военные во вторник, 8 ноября, выпустили пограничные районы Сумской области 59 мин и снарядов. Под обстрелами были Краснопольская, Белопольская, Зноб-Новгородская, Великописаревская и Миропольская общины.
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