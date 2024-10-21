Майже 200 бойових зіткнень за добу: Генштаб оновив дані про ситуацію на фронті

Противник активно застосовував різноманітну зброю: було завдано три ракетних удари, випущено шість ракет, 78 авіаударів, скинуто 135 керованих авіабомб. Водночас окупанти здійснили понад 4 тисячі артилерійських обстрілів, з яких 136 із реактивних систем залпового вогню, а також використали 1424 дрони-камікадзе.

Найбільш інтенсивні авіаудари прийшлися на Харківський, Донецький та Запорізький напрямки, зокрема в районах таких населених пунктів як Харків, Вовчанськ, Сіверськ, Торецьк, Селидове, Мала Токмачка та інші.

На Харківському напрямку чотири атаки противника в районі Вовчанська завершилися провалом. На Куп'янському напрямку окупанти зазнали поразки в 12 зіткненнях, а на Лиманському напрямку українські сили зупинили 20 ворожих атак.

Оборонці продовжують тримати позиції і на інших ділянках фронту, зокрема на Краматорському, Покровському та Курахівському напрямках. Ворог неодноразово намагався прорвати українські лінії оборони, але всі спроби були відбиті. Зокрема, на Покровському напрямку українські захисники зупинили 46 атак, а на Курахівському - 59 спроб прориву.

Ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишається стабільною, без ознак підготовки до наступу ворога. Водночас на Курському напрямку російські сили продовжують завдавати авіаударів.