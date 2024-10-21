Втрати РФ в Україні перевищили 680 тисяч військових, - Генштаб

На 21 жовтня втрати російських військ склали 1710 військових. З початку вторгнення в Україну РФ не дорахувалася більше 680 тисяч солдатів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.10.24 орієнтовно склали:

Ситуація на фронті

З початку доби 20 жовтня на фронті сталося 167 бойових зіткнень. Російські загарбники найбільше тиснули на двох напрямках у Донецькій області.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ мали успіх на північ від Суджі Курської області. Водночас російські окупанти просунулися поблизу Торецька та Селідового Донецької області.

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