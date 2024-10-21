Почти 200 боевых столкновений в сутки: Генштаб обновил данные о ситуации на фронте

Противник активно применял разнообразное оружие: было нанесено три ракетных удара, выпущено шесть ракет, 78 авиаударов, сброшено 135 управляемых авиабомб. В то же время оккупанты осуществили более 4 тысяч артиллерийских обстрелов, из которых 136 из реактивных систем залпового огня, а также использовали 1424 дрона-камикадзе.

Наиболее интенсивные авиаудары пришлись на Харьковское, Донецкое и Запорожское направления, в частности в районах таких населенных пунктов как Харьков, Волчанск, Северск, Торецк, Селидово, Малая Токмачка и другие.

На Харьковском направлении четыре атаки противника в районе Волчанска завершились провалом. На Купянском направлении оккупанты потерпели поражение в 12 столкновениях, а на Лиманском направлении украинские силы остановили 20 вражеских атак.

Защитники продолжают держать позиции и на других участках фронта, в частности на Краматорском, Покровском и Кураховском направлениях. Враг неоднократно пытался прорвать украинские линии обороны, но все попытки были отбиты. В частности, на Покровском направлении украинские защитники остановили 46 атак, а на Кураховском - 59 попыток прорыва.

Ситуация на Волынском и Полесском направлениях остается стабильной, без признаков подготовки к наступлению врага. В то же время на Курском направлении российские силы продолжают наносить авиаудары.