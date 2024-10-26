Майже 200 атак та два "гарячі" напрямки. Ситуація на фронті на ранок

"На Покровському напрямку ЗСУ зупинили 46 штурмових і наступальних дій поблизу населених пунктів Лисівки, Селидового та Миролюбівки", - йдеться у повідомленні.

Крім того, на Курахівському напрямку Сили оборони відбили 41 атаку поблизу Гострого, Катеринівки та Новодмитрівки.

Ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку відбулося чотири ворожі атаки в районі населеного пункту Вовчанськ.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 17 штурмів противником позицій ЗСУ біля Голубівки, Степової Новоселівки та Вишневого.

На Лиманському напрямку ворог атакував 24 рази. Намагався просунутись уперед неподалік шести різних населених пунктів. Основні зусилля докладав у районах Греківки, Тернів, Торського та в Серебрянському лісі.

На Сіверському напрямку окупанти шість разів намагалися просунутися в районах населених пунктів Івано-Дар’ївка та Виїмка, на цей час всі атаки відбиті, противник успіху не мав.

На Краматорському напрямку окупанти атакували один раз в районі Часового Яру.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив три атаки в районі населеного пункту Торецьк.

На Времівському напрямку, за уточненою інформацією, противник здійснив 22 штурми наших позицій в районах Богоявленки та Новоукраїнки.

На Оріхівському напрямку окупанти штурмових дій не проводили, ведуть обстріли населених пунктів із застосуванням всіх наявних типів озброєння, завдають авіаційних ударів.

На Придніпровському напрямку російські загарбники атакували позиції ЗСУ тричі. Отримали жорстку відсіч, зазнали втрат.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Сумською та Чернігівською областями противник з території РФ активно застосовує керовані авіабомби та ударні БПЛА по районах українських населених пунктів, здійснює артилерійські обстріли.

Також російські КАБи вибухають і на території Курської області РФ, де триває операція наших військ. За наявною інформацією, за добу ворог завдав 35 авіаційних ударів, використавши при цьому 47 керованих авіабомб.