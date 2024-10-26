Почти 200 атак и два "горячих" направления. Ситуация на фронте на утро

За 25 октября на фронте произошло 192 боестолкновения. Больше всего оккупанты атаковали на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
"На Покровском направлении ВСУ приостановили 46 штурмовых и наступательных действий вблизи населенных пунктов Лисовки, Селидово и Миролюбовки", - говорится в сообщении.
Кроме того, на Кураховском направлении Силы обороны отразили 41 атаку вблизи Острого, Екатериновки и Новодмитровки.
На Харьковском направлении произошло четыре вражеских атаки в районе населенного пункта Волчанск.
На Купянском направлении в сутки произошло 17 штурмов противником позиций ВСУ возле Голубовки, Степной Новоселовки и Вишневого.
На Лиманском направлении враг атаковал 24 раза. Пытался продвинуться вперед около шести разных населенных пунктов. Основные усилия прилагал в районах Грековки, Тернов, Торского и Серебрянском лесу.
На Северском направлении оккупанты шесть раз пытались продвинуться в районах населенных пунктов Ивано-Дарьевка и Выимка, на это время все атаки отбиты, противник успеха не имел.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали один раз в районе Часового Яра.
На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил три атаки в районе населенного пункта Торецк.
На Времевском направлении, по уточненной информации, противник совершил 22 штурма наших позиций в районах Богоявленки и Новоукраинки.
На Ореховском направлении оккупанты штурмовых действий не проводили, ведут обстрелы населенных пунктов с применением всех имеющихся типов вооружения, наносят авиационные удары.
На Приднепровском направлении российские захватчики атаковали позиции ВСУ трижды. Получили жесткий отпор, понесли потери.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
На границе с Сумской и Черниговской областями противник с территории РФ активно применяет управляемые авиабомбы и ударные БПЛА по районам украинских населенных пунктов, совершает артиллерийские обстрелы.
Также российские КАБы взрываются и на территории Курской области РФ, где идет операция наших войск. По имеющейся информации, в сутки враг нанес 35 авиационных ударов, использовав при этом 47 управляемых авиабомб.
За 25 октября потери РФ составили 1690 военных. Также украинские воины обезвредили 12 танков, 45 боевых бронированных машин, 29 артиллерийских систем, два РСЗО, два средства ПВО, 56 БПЛА оперативно-тактического уровня, 95 автомобилей, шесть единиц специальной техники оккупантов.
Кроме того, авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 13 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, один удар по артиллерийским системам.
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