ЗСУ на фронті ліквідували майже 1700 окупантів та 45 ББМ за добу
Фото: названо втрати РФ в Україні на 26 жовтня (Getty Images)
За добу 25 жовтня українські військові ліквідували 1690 росіян. Також знищені 45 ББМ та 56 дронів.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 26.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 687600 (+1690) осіб ліквідовано;
- танків – 9109 (+12) од.;
- бойових броньованих машин – 18332 (+45) од.;
- артилерійських систем – 19782 (+29) од.;
- РСЗВ – 1240 (+2) од.;
- засоби ППО – 984 (+2) од.;
- літаків – 369 од.;
- вертольотів – 329 од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 17726 (+56) од.;
- крилаті ракети – 2625 од.;
- кораблі/катери - 28 од.;
- підводні човни – 1 од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 27460 (+95) од.;
- спеціальна техніка - 3541 (+6) од.
Ситуація на фронті
Українські захисники продовжують відбивати спроби наступу окупантів. Зокрема, вони дали ворогові відсіч у районі Торецька.
Як зазначають в Інституті вивчення війни, ЗСУ відновили позиції на південний схід від Часового Яру, а також у південній частині Торецька Донецької області. Окупанти просунулися на схід від Сіверська та південний схід від Покровська.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.