Майже 20% внутрішніх переселенців не планують повертатися додому навіть після війни

Найбільше переселенців серед вихідців зі східного макрорегіону - більше 60% з них змінили місце проживання.

За даними опитування, 75% серед переміщених осіб висловлюють намір повернутися додому: 12% - найближчим часом, 14% - хочуть повернутися, але ще почекають, 49% - повернуться, але після закінчення війни.

Водночас 19% зазначили, що вже не повернуться додому, і цей відсоток в динаміці зростає: порівняно з літом минулого року тих, хто не планує повертатись, стало вдвічі більше.

Опитування було проведене 1-2 червня 2023 року серед 1000 респондентів в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу, а також територій, де на момент опитування відсутній український мобільний зв'язок. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 3,1%.

Нагадаємо, кількість зареєстрованих ВПО на 30 квітня досягла 3,6 млн осіб. Міжнародна організація з міграції оцінює кількість ВПО на початок травня у 5,1 млн осіб. Кількість тих, хто повернувся на попереднє місце проживання після 24 лютого 2022 року - 4,8 млн.

Крім того, на кінець 2023 року кількість українських мігрантів за даними ООН досягнула 8,9 млн осіб (зросла на 920 тис. осіб з початку 2023 року), з них статус тимчасового захисту у ЄС мають 5,1 млн осіб.