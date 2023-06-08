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Около 20% внутренних переселенцев не планируют возвращаться домой даже после войны

Фото: около 20% переселенцев не вернутся домой (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

В июне 2023 года количество респондентов, вынужденных покинуть место постоянного проживания в Украине, составляет 18%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Больше всего переселенцев среди выходцев из восточного макрорегиона - более 60% из них сменили место жительства.

По данным опроса, 75% среди перемещенных лиц выражают намерение вернуться домой: 12% - в ближайшее время, 14% - хотят вернуться, но еще подождут, 49% - вернутся, но после окончания войны.

В то же время 19% отметили, что уже не вернутся домой, и этот процент в динамике растет: по сравнению с летом прошлого года не планирующих возвращаться стало вдвое больше.

Опрос был проведен 1-2 июня 2023 среди 1000 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, а также территорий, где на момент опроса отсутствует украинская мобильная связь. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 3,1%.

Напомним, количество зарегистрированных ВПЛ на 30 апреля достигло 3,6 млн человек. Международная организация по миграции оценивает количество ВПЛ на начало мая в 5,1 млн человек. Количество вернувшихся на прежнее место жительства после 24 февраля 2022 года - 4,8 млн.

Кроме того, к концу 2023 года количество украинских мигрантов по данным ООН достигло 8,9 млн человек (выросло на 920 тыс. человек с начала 2023 года), из них статус временной защиты в ЕС имеют 5,1 млн человек.

В июне 2023 года большинство (62%) украинцев считают, что для победы в войне с Россией нужно не менее полугода или больше времени.

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