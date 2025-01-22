Майже 2 тисячі окупантів, 11 танків й не тільки: Генштаб оновив втрати РФ

Протягом минулої доби, 21 січня, втрати Російської Федерації (РФ) у війні проти України склали 1950 одиниць живої сили. Зокрема Сили оборони знищили 11 танків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.01.25 орієнтовно склали:
Як пише Генеральний штаб ЗСУ, ситуація на фронті залишається складною. Протягом минулої доби відбулось 121 боєзіткнення. Половина боїв зафіксована на Покровському напрямку.
За словами речника оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Віктора Трегубова, тим часом росіяни змінили тактику наступу на Покровськ - намагаються обійти місто із заходу через малі села та лісопосадки.
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