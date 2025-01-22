Почти 2 тысячи оккупантов, 11 танков и не только: Генштаб обновил потери РФ

За прошедшие сутки, 21 января, потери Российской Федерации (РФ) в войне против Украины составили 1950 единиц живой силы. В частности Силы обороны уничтожили 11 танков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:
Как пишет Генеральный штаб ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки произошло 121 боестолкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском направлении.
По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, тем временем россияне изменили тактику наступления на Покровск - пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки.
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