Почти 2 тысячи оккупантов, 11 танков и не только: Генштаб обновил потери РФ

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 22.01.25 ориентировочно составили:

личного состава - около 823980 (+1950) чел;

танков - 9844 (+11) ед;

боевых бронированных машин - 20485 (+8) ед;

артиллерийских систем - 22194 (+60) ед;

РСЗО - 1262 (+0) ед;

средства ПВО - 1050 (+0) ед;

самолетов - 369 (+0) ед;

вертолетов - 331 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 23039 (+141) ед;

крылатые ракеты - 3051 (+0);

корабли/катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 34837 (+155) ед;

специальная техника - 3711 (+1).

Ситуация на фронте

Как пишет Генеральный штаб ВСУ, ситуация на фронте остается сложной. За прошедшие сутки произошло 121 боестолкновение. Половина боев зафиксирована на Покровском направлении.

По словам спикера оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктора Трегубова, тем временем россияне изменили тактику наступления на Покровск - пытаются обойти город с запада через малые села и лесопосадки.