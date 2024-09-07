Майже 190 боєзіткнень за добу. Яка ситуація на фронті в Україні на ранок

Втрати РФ в Україні

За минулу добу загальні втрати РФ склали 1270 військових. Також ЗСУ знешкодили танк, 29 артилерійських систем, один засіб ППО, 52 БПЛА оперативно-тактичного рівня, крилату ракету та 55 автомобілів.

Крім того, авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів, а також уразили пункт управління, два пункти управління БПЛА, дві артилерійські системи та один інший важливий об’єкт ворога.

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