Почти 190 боеcтолкновений за сутки. Какая ситуация на фронте в Украине на утро

"За прошедшие сутки зафиксировано 187 боевых столкновений. Наиболее активно враг наступал на Покровском и Кураховском направлениях", - говорится в сообщении.

Ситуация на разных направлениях

На Харьковском направлении шли шесть боев. Силы обороны отражали штурмовые действия противника вблизи Волчанска и Липцев.

На Купянском направлении произошло 27 боеприкосновений, в частности, возле Синьковки, Глушковки, Андреевки, Берестового и Стельмаховки.

На Лиманском направлении, по уточненной информации, враг атаковал 17 раз неподалеку от Новоегоровки, Дружелюбовки, Чернещины, Тернов, Торского, Дибровы и Макеевки.

На Северском направлении произошло пять боевых столкновений. Украинские защитники отражали штурмовые действия российских захватчиков вблизи Верхнекаменского и Спорного.

На Краматорском направлении шли восемь боев в районах Григоровки, Часового Яра и Андреевки.

На Торецком направлении россияне атаковали 10 раз неподалеку от Торецка, Нелиповки и Нью-Йорка.

На Покровском направлении ВСУ отразили 49 вражеских штурмовых действий в районах населенных пунктов Сухая Балка, Александрополь, Зеленое Поле, Воздвиженка, Новотроицкое, Гродовка, Новогродовка и Михайловка. Наибольшая концентрация атак была вблизи Новогродовки, Гродовки и Михайловки.

На Кураховском направлении Силы обороны отражали 46 атак противника у Красногоровки, Константиновки и Георгиевки.

На Времевском направлении враг девять раз наступал в сторону Водяного и Старомайорска.

На Ореховском направлении российские войска совершили один штурм позиций украинских подразделений вблизи Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении противник потерпел поражение, девять раз атакуя оборонные рубежи украинцев.

На Гуляйпольском направлении обстановка без особых изменений.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага - не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, совершает минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов с территории РФ.