Майже 1800 окупантів та 40 БМП. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 11.11.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько 710660 (+1770) осіб;

танків - 9253 (+4) од;

бойових броньованих машин - 18766 (+40) од;

артилерійських систем - 20314 (+34) од;

РСЗВ - 1245 (+0) од;

засоби ППО - 996 (+0) од;

літаків - 369 (+0) од;

гелікоптерів - 329 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 18676 (+57);

крилаті ракети - 2636 (+2);

кораблі /катери - 28 (+0) од;

підводні човни - 1 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн - 28802 (+119) од;

спеціальна техніка - 3620 (+16).

Фото: втрати Росії у війні (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуація на фронті

Як писав Інститут вивчення війни (ISW), ворогу нещодавно вдалось просунутись на Покровському напрямку, зокрема на південь від Новоолексіївки. Тим часом на Курському напрямку фіксується просування обидвох сторін.

Згідно з даними Генштабу, протягом минулої доби було зафіксовано 160 бойових зіткнень. Найбільше ворог був активним на Курахівському та Покровському напрямках.