RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Почти 1800 оккупантов и 40 БМП. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Иллюстративное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

За минувшие сутки, 10 ноября, Вооруженные силы Украины (ВСУ) уничтожили еще 1770 российских оккупантов. С начала полномасштабной войны Российская Федерация потеряла более 710 тысяч единиц живой силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 710660 (+1770) чел;
  • танков - 9253 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 18766 (+40) ед.;
  • артиллерийских систем - 20314 (+34) ед.;
  • РСЗО - 1245 (+0) ед.;
  • средства ПВО - 996 (+0) ед.;
  • самолетов - 369 (+0) ед.;
  • вертолетов - 329 (+0) ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57);
  • крылатые ракеты - 2636 (+2);
  • корабли / катера - 28 (+0) ед.;
  • подводные лодки - 1 (+0) ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119) ед.;
  • специальная техника - 3620 (+16).

Фото: потери России в войне (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Как писал Институт изучения войны (ISW), врагу недавно удалось продвинуться на Покровском направлении, в частности на юг от Новоалексеевки. Между тем на Курском направлении фиксируется продвижение обеих сторон. 

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 160 боевых столкновений. Больше всего враг был активен на Кураховском и Покровском направлениях. 

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеРоссийская ФедерацияГенштаб ВСУ