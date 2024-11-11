Почти 1800 оккупантов и 40 БМП. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 11.11.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 710660 (+1770) чел;

танков - 9253 (+4) ед.;

боевых бронированных машин - 18766 (+40) ед.;

артиллерийских систем - 20314 (+34) ед.;

РСЗО - 1245 (+0) ед.;

средства ПВО - 996 (+0) ед.;

самолетов - 369 (+0) ед.;

вертолетов - 329 (+0) ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 18676 (+57);

крылатые ракеты - 2636 (+2);

корабли / катера - 28 (+0) ед.;

подводные лодки - 1 (+0) ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 28802 (+119) ед.;

специальная техника - 3620 (+16).

Фото: потери России в войне (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Ситуация на фронте

Как писал Институт изучения войны (ISW), врагу недавно удалось продвинуться на Покровском направлении, в частности на юг от Новоалексеевки. Между тем на Курском направлении фиксируется продвижение обеих сторон.

Согласно данным Генштаба, за прошедшие сутки было зафиксировано 160 боевых столкновений. Больше всего враг был активен на Кураховском и Покровском направлениях.