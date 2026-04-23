Майже 170 тисяч тюльпанів: де у Києві шукати найкращі локації для весняних фото

09:15 23.04.2026 Чт
2 хв
Найближчим часом тюльпани розквітнуть у всіх районах столиці
aimg Тетяна Веремєєва
Фото: У Києві починають квітнути тюльпани (Віта Олексишин)

У Києві розпочався сезон цвітіння тюльпанів - у місті вже з’являються перші квіти, а найближчим часом очікується масове цвітіння. Частину цибулин столиця отримала у подарунок від нідерландських компаній.

Головне:

  • Старт сезону: У Києві зафіксовано появу перших тюльпанів, а пік масового цвітіння очікується найближчими днями.
  • Міжнародна підтримка: Рекордні 165 тисяч цибулин столиця отримала у подарунок від нідерландських компаній.
  • Центральні локації: Квіти вже прикрашають Хрещатик, Європейську площу, парк Шевченка та Володимирську гірку.
  • Масштабність: Це найбільший обсяг допомоги від партнерів з Нідерландів за всі роки співпраці, що триває з 2021 року.
  • Доступність: Квітники облаштовані у кожному районі Києва - від Голосієво до Деснянського району.

Тюльпани з Нідерландів

Як зазначають у КМДА, частину квітів висадили з цибулин, переданих компаніями Smit Flowers та Flower Planet за сприяння Почесного консульства України в Королівстві Нідерланди.

Традиція таких подарунків триває з 2021 року. Тоді Київ отримав 100 тисяч цибулин різних кольорів. Минулої осені їх кількість зросла до 165 тисяч - це найбільший обсяг за весь час співпраці.

Нідерландські тюльпани вже висаджені на знакових локаціях столиці - зокрема на Європейській площі, вулиця Хрещатик, у парк імені Тараса Шевченка, Володимирська гірка та біля пам’ятника засновникам Києва в Наводницькому парку.

Очікують, що найближчим часом тюльпани масово розквітнуть у всіх районах столиці.


У Києві масово розквітають тюльпани (фото: Віта Олексишин)

Де подивитися тюльпани в Києві

Квітники з тюльпанами облаштували практично в усіх районах міста.

Повний перелік локацій із цвітінням дерев можна переглянути за посиланням.

Раніше РБК-Україна розповідало, що період цвітіння сакур і магнолій розпочався на початку квітня. Ми розповідали, де можна зробити яскраві фото.

Також ми писали про те, що у всіх районах столиці оголошуватимуть хвилину мовчання кожен день о 9:00 через вуличні гучномовці.

