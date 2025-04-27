Майже 150 дронів за ніч. Україна відбила ще одну атаку РФ: які регіони постраждали

Наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Сумська та Черкаська області.

РБК-Україна повідомляло, що в Одесі вночі лунали вибухи через роботу ППО. Прокуратура повідомила, що внаслідок атаки дронів під Одесою пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано.

У Павлограді Дніпропетровської області через російську атаку загинув чоловік і постраждала 14-річна дівчина.

У Житомирі через наліт безпілотників виникли пожежі за різними адресами. Рятувальники уточнили, що горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та автівки.

За попередньою інформацією, у Житомирі постраждала одна особа - гостра реакція на стрес.

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