Почти 150 дронов за ночь. Украина отбила еще одну атаку РФ: какие регионы пострадали

Последствия атаки РФ на Украину

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, в результате вражеской атаки пострадали Житомирская, Днепропетровская, Одесская, Донецкая, Сумская и Черкасская области.

РБК-Украина сообщало, что в Одессе ночью раздавались взрывы из-за работы ПВО. Прокуратура сообщила, что в результате атаки дронов под Одессой поврежден трехэтажный жилой дом и автомобили. Пострадала 35-летняя местная жительница, она госпитализирована.

В Житомире из-за налета беспилотников возникли пожары по разным адресам. Спасатели уточнили, что горели складское здание и сухая трава. Также повреждены жилые дома, хозяйственные постройки и автомобили.

По предварительной информации, в Житомире пострадал один человек - острая реакция на стресс.

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