Майже 150 дронів за ніч. Україна відбила ще одну атаку РФ: які регіони постраждали
Російська армія в ніч на 27 квітня випустила по Україні 149 дронів. Атаку вдалося відбити, але є пошкодження в регіонах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Цієї ночі РФ атакувала 149 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів. Пуски були з Курська, Брянська, Орела та Приморсько-Ахтарська.
Сили ППО знищили 57 дронів. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі України. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).
Повітряну атаку відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Наслідки атаки РФ на Україну
Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Сумська та Черкаська області.
РБК-Україна повідомляло, що в Одесі вночі лунали вибухи через роботу ППО. Прокуратура повідомила, що внаслідок атаки дронів під Одесою пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано.
У Павлограді Дніпропетровської області через російську атаку загинув чоловік і постраждала 14-річна дівчина.
У Житомирі через наліт безпілотників виникли пожежі за різними адресами. Рятувальники уточнили, що горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та автівки.
За попередньою інформацією, у Житомирі постраждала одна особа - гостра реакція на стрес.
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