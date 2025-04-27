Майже 150 дронів за ніч. Україна відбила ще одну атаку РФ: які регіони постраждали

Російська армія в ніч на 27 квітня випустила по Україні 149 дронів. Атаку вдалося відбити, але є пошкодження в регіонах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Сили ППО знищили 57 дронів. Протиповітряна оборона працювала на сході, півночі, півдні та в центрі України. Ще 67 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Цієї ночі РФ атакувала 149 ударними дронами та безпілотниками-імітаторами інших типів. Пуски були з Курська, Брянська, Орела та Приморсько-Ахтарська.

Наслідки атаки РФ на Україну

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, внаслідок ворожої атаки постраждали Житомирська, Дніпропетровська, Одеська, Донецька, Сумська та Черкаська області.

РБК-Україна повідомляло, що в Одесі вночі лунали вибухи через роботу ППО. Прокуратура повідомила, що внаслідок атаки дронів під Одесою пошкоджено триповерховий житловий будинок та автомобілі. Постраждала 35-річна місцева жителька, її госпіталізовано.

У Павлограді Дніпропетровської області через російську атаку загинув чоловік і постраждала 14-річна дівчина.

У Житомирі через наліт безпілотників виникли пожежі за різними адресами. Рятувальники уточнили, що горіли складська будівля та суха трава. Також пошкоджені житлові будинки, господарчі будівлі та автівки.

За попередньою інформацією, у Житомирі постраждала одна особа - гостра реакція на стрес.

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