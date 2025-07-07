Почти 150 боев на фронте: Генштаб сообщил, где горячее всего

По состоянию на 22:00, 6 июля, на фронте с начала суток зафиксировано 149 боевых столкновений. Большая часть состоялась на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ.

Вражеские обстрелы

Враг нанес один ракетный и 61 авиационный удар, применил четыре ракеты и 82 управляемые авиационные бомбы, а также использовал для поражения 1275 дронов-камикадзе и совершил более четырех тысяч обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток происходило семь боестолкновений, три из которых продолжаются до сих пор. Враг нанес десять авиационных ударов, сбросил 24 управляемых авиационных бомбы и осуществил 231 артиллерийский обстрел, в том числе 21 - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении враг 20 раз атаковал в районах населенных пунктов Каменка, Зеленое, Красное Первое, Амбарное, Волчанск и в направлении населенного пункта Хатнее. Восемь боестолкновений продолжаются.

На Купянском направлении противник в течение дня шесть раз пытался продвинуться к нашим позициям в районах населенных пунктов Кондрашовка, Голубовка и Зеленый Гай. ВСУ отбили все атаки оккупантов.

На Лиманском направлении враг 23 раза атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Красный Став, Серебрянка, Карповка, в направлениях Нового Мира и Торского. Два боестолкновения продолжаются.

На Северском направлении противник пять раз атаковал позиции Сил обороны вблизи Григорьевки, Серебрянки, Выемки и Ивано-Дарьевки. Два боестолкновения продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток враг наступательных действий не проводил.

На Торецком направлении враг провел шесть наступательных действий на позиции наших войск в районах населенных пунктов Дылеевка, Торецк, Русин Яр и Яблоновка.

На Покровском направлении враг 40 раз пытался прорвать оборону в районах населенных пунктов Разино, Проминь, Котлино, Новосергиевка, Миролюбовка, Полтавка, Новоэкономичное, Мирное, Лисовка, Зверево, Удачное, Ореховое, Алексеевка и в направлениях населенных пунктов Покровск, Молодецкое, Дачное Муравка. Сейчас продолжается восемь боестолкновений.

"По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составляют 117 оккупантов убитыми и ранеными, к тому же уничтожено шесть автомобилей, три мотоцикла, три беспилотных летательных аппарата, два терминала спутниковой связи, три антенны беспилотных летательных аппаратов, кроме того, поврежден один автомобиль противника", - сообщили в Генштабе.

На Новопавловском направлении Силы обороны отбили 15 атак оккупантов в районах населенных пунктов Воскресенка, Шевченко, Запорожье, Звезда, Мирное, Комар, Новоселка и в районе Новопавловки.

На Гуляйпольском направлении вблизи Малиновки Силы обороны успешно отбили одну вражескую атаку. Одно боестолкновение продолжается.

На Ореховском направлении противник нанес авиаудары по населенному пункту Плавни.

На Приднепровском направлении российские оккупанты нанесли авиационный удар по району населенного пункта Львово.