Майже 150 боєзіткнень з початку доби: Генштаб розповів про ситуацію на фронті

Росіяни завдали 28 авіаударів, скинувши 74 керовані авіабомби. Також РФ здійснила обстріли із застосуванням 5092 дронів-камікадзе та 2740 обстріляла позицій український оборонців і населених пунктів.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ворог здійснив 84 обстріли, зокрема шість - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку РФ здійснила шість штурмів у районах населених пунктів Кругле, Тернова, Обухівка, Дегтярне та у бік населених пунктів Приліпка, Графське. Одне боєзіткнення триває дотепер.

На Куп’янському напрямку росіяни здійснили чотири спроби штурму у бік Петропавлівки та Курилівки. Дотепер триває одне боєзіткнення.

На Лиманському напрямку українські воїни відбили 11 штурмів у районі населених пунктів Новоселівка, Рідкодуб, Зарічне, Ямпіль та у бік населених пунктів Лиман, Ставки, Дробишеве. Досі триває одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку РФ шість разів атакувала у районі населених пунктів Свято-Покровське, Платонівка, Пазено та у бік Закітного, Різниківки. Три боєзіткнення тривають дотепер.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Іванопілля, Русин Яр та у бік населених пунктів Степанівка, Софіївка.

На Покровському напрямку ворог 26 разів атакував у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Никанорівка, Родинське, Котлине, Удачне, Молодецьке, Філія та у бік населеного пункту Кучерів Яр.

Впродовж доби на цьому напрямку знешкоджено 100 росіян, з яких 66 - безповоротно. Також знищено 45 безпілотників, 12 одиниць автомобільної техніки, десять одиниць спецтехніки, чотири квадроцикли. Уражено один танк, три артилерійські системи, п’ять одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спецтехніки, п’ять пунктів управління БпЛА та сім укриттів для особового складу противника.

На Олександрівському напрямку зафіксовано 12 ворожих атак в районах населених пунктів Злагода, Вербове та у бік Нового Запоріжжя. Досі триває одне боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 33 боєзіткнення в районах населеного пункту Гуляйполе та у бік Оленокостянтинівки й Варварівки. В двох локаціях бої тривають дотепер. Населені пункти Верхня Терса, Барвінівка, Любицьке, Воздвижівка зазнали удару керованими авіабомбами.

На Оріхівському напрямку станом на зараз триває боєзіткнення в районі Приморського.

На Придніпровському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.