Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога на 12 січня

Українські військові оприлюднили чергове зведення про втрати російської армії, зафіксовані на ранок 12 січня, включно з даними щодо особового складу, техніки та озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.

Згідно зі зведенням, орієнтовні втрати противника в живій силі сягнули близько 1 220 000 осіб, при цьому тільки за останню добу цей показник збільшився ще на 1060 військовослужбовців.

Ці дані відображають загальну інтенсивність бойових зіткнень і постійний тиск на позиції російських військ.

Втрати техніки та озброєння

Значні втрати зафіксовані і в категорії важкого озброєння.

Від початку війни знищено 11 541 танк, а також 23 892 бойові броньовані машини, з яких сім одиниць було виведено з ладу за останню добу.

Втрати артилерійських систем становили 35 973 одиниці, включно з 21 установкою, знищеною за звітний період.

Авіація, ППО і ракети

Російська армія також продовжує втрачати засоби повітряного нападу та захисту. Зокрема, йдеться про 434 літаки та 347 вертольотів.

Кількість знищених засобів протиповітряної оборони сягнула 1270 одиниць, включно з однією системою, ліквідованою за останню добу. Крім того, зафіксовано знищення 4155 крилатих ракет.

БПЛА і морська техніка

Окремо відзначаються втрати в безпілотній авіації. Загальна кількість знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня становить 104 421 одиницю, з яких 353 - за останню добу. На морі противник позбувся 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів.

Логістика та спецтехніка

Серйозні втрати зафіксовано і в логістичному сегменті. Знищено 73 742 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, ще 98 - за останню добу. Втрати спеціальної техніки сягнули 4042 одиниць, включно з трьома за звітний період.