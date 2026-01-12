Генштаб ЗСУ оновив статистику втрат ворога на 12 січня
Українські військові оприлюднили чергове зведення про втрати російської армії, зафіксовані на ранок 12 січня, включно з даними щодо особового складу, техніки та озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Генерального штабу ЗСУ в мережі Telegram.
Згідно зі зведенням, орієнтовні втрати противника в живій силі сягнули близько 1 220 000 осіб, при цьому тільки за останню добу цей показник збільшився ще на 1060 військовослужбовців.
Ці дані відображають загальну інтенсивність бойових зіткнень і постійний тиск на позиції російських військ.
Втрати техніки та озброєння
Значні втрати зафіксовані і в категорії важкого озброєння.
Від початку війни знищено 11 541 танк, а також 23 892 бойові броньовані машини, з яких сім одиниць було виведено з ладу за останню добу.
Втрати артилерійських систем становили 35 973 одиниці, включно з 21 установкою, знищеною за звітний період.
Авіація, ППО і ракети
Російська армія також продовжує втрачати засоби повітряного нападу та захисту. Зокрема, йдеться про 434 літаки та 347 вертольотів.
Кількість знищених засобів протиповітряної оборони сягнула 1270 одиниць, включно з однією системою, ліквідованою за останню добу. Крім того, зафіксовано знищення 4155 крилатих ракет.
БПЛА і морська техніка
Окремо відзначаються втрати в безпілотній авіації. Загальна кількість знищених БПЛА оперативно-тактичного рівня становить 104 421 одиницю, з яких 353 - за останню добу. На морі противник позбувся 28 кораблів і катерів, а також двох підводних човнів.
Логістика та спецтехніка
Серйозні втрати зафіксовано і в логістичному сегменті. Знищено 73 742 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн, ще 98 - за останню добу. Втрати спеціальної техніки сягнули 4042 одиниць, включно з трьома за звітний період.
Нагадуємо, що в ніч на 12 січня Одеса зазнала ворожої атаки, внаслідок якої зафіксовано пошкодження інфраструктури та житлової забудови, а також перебої з електропостачанням. Зокрема, без світла тимчасово залишилася частина Пересипського району, де аварійні служби вже проводять відновлювальні роботи.
Зазначимо, що в ніч на 12 січня в Києві двічі оголосили повітряну тривогу - сигнал пролунав близько 03:50, ставши другим за цю ніч, після попереджень Повітряних сил ЗСУ про рух у бік столиці ударних дронів.