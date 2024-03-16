Майже 1200 окупантів та 31 автомобіль. Генштаб поновив втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок суботи 16 березня становлять 1160 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 429 580 військових. Крім того, ЗСУ знищили 31 автомобіль, 26 артсистем та 24 ББМ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.03.24 орієнтовно склали:
За даними інституту вивчення війни (ISW), ЗСУ контролюють висоти на північний захід від Авдіївки біля Новобахмутівки та Очеретино, що ускладнює просування Росії в цьому районі.
В Україні на фронті протягом доби сталося 78 бойових зіткнень. Авіація завдала ударів по 7 районах зосередження особового складу противника.
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