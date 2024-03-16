Почти 1200 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери России в Украине

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:

личного состава - около 429 580 (+1160) человек ликвидировано;

танков - 6779 (+21) ед.;

боевых бронированных машин - 12 973 (+24) ед.;

артиллерийских систем - 10 606 (+26) ед.;

РСЗО - 1017 ед.;

средства ПВО - 719 (+2) ед.;

самолетов - 347 ед.;

вертолетов - 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8268 (+14) ед.;

крылатые ракеты - 1922 (+2) ед.;

корабли/катера - 26 ед.;

подводные лодки - 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн - 14 024 (+31) ед.;

специальная техника - 1712 (+1) ед.

Ситуация на фронте

По данным института изучения войны (ISW), ВСУ контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе.

В Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений. Авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.