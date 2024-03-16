Почти 1200 оккупантов и 31 автомобиль. Генштаб обновил потери России в Украине

Потери России в войне в Украине на утро субботы 16 марта, составили 1160 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 429 580 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 31 автомобиль, 26 артсистем и 24 ББМ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.03.24 ориентировочно составили:
По данным института изучения войны (ISW), ВСУ контролируют высоты к северо-западу от Авдеевки возле Новобахмутовки и Очеретино, что затрудняет продвижение России в этом районе.
В Украине на фронте в течение суток произошло 78 боевых столкновений. Авиация нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.