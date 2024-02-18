Майже 1100 окупантів та 3 літаки. Генштаб назвав втрати РФ за добу

Втрати Росії у війні в Україні на ранок неділі, 18 лютого, становлять 1080 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 402 430 військових. Крім того, ЗСУ знищили 53 ББМ та 40 артсистем.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу Збройних Сил України.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 18.02.24 орієнтовно склали:
В Україні на фронті протягом доби відбулося 82 бойові зіткнення. Сили оборони продовжують стримувати позиції на Херсонському напрямі.
При цьому у звіті Інституту вивчення війни говориться, що російські війська, ймовірно, тимчасово створили локальну перевагу в повітрі та змогли забезпечити наземним військам у районі Авдіївки безпосередню підтримку з повітря.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.