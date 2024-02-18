Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки

Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 18 февраля, составили 1080 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 402 430 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 53 ББМ и 40 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составили:
В Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать позиции на Херсонском направлении
При этом, в отчете Института изучения войны говорится, что российские войска, вероятно, временно создали локальное превосходство в воздухе и смогли обеспечить наземным войскам в районе Авдеевки непосредственную поддержку с воздуха.
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