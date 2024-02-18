Почти 1100 оккупантов и 3 самолета. Генштаб назвал потери РФ за сутки
Потери России в войне в Украине на утро воскресенья, 18 февраля, составили 1080 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 402 430 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 53 ББМ и 40 артсистем.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 18.02.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 402 430 (+1080) человек ликвидировано;
- танков - 6487 (+11) ед.;
- боевых бронированных машин - 12 198 (+53) ед;
- артиллерийских систем - 9709 (+40) ед.;
- РСЗО - 984 ед.;
- средства ПВО - 674 (+3) ед.;
- самолетов - 335 (+3) ед.;
- вертолетов - 325 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 7449 (+36) ед.;
- крылатые ракеты - 1898 (+2) ед.;
- корабли/катера - 25 ед.;
- подводные лодки - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 12 736 (+2) ед.;
- специальная техника - 1540 (+7) ед.
Ситуация на фронте
В Украине на фронте в течение суток произошло 82 боевых столкновения. Силы обороны продолжают сдерживать позиции на Херсонском направлении
При этом, в отчете Института изучения войны говорится, что российские войска, вероятно, временно создали локальное превосходство в воздухе и смогли обеспечить наземным войскам в районе Авдеевки непосредственную поддержку с воздуха.
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