Майже 1100 окупантів, 20 танків та 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:
Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ 14 червня у вечірньому зведенні розповіли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 81 бойове зіткнення.
Також у військовому командуванні поінформували, що того дня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу ворога.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.