Майже 1100 окупантів, 20 танків та 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

особового складу - 525150 (+1090) осіб ліквідовано;

танків - 7956 (+20) од;

бойових броньованих машин - 15263 (+29) од.;

артилерійських систем - 13855 (+37) од.;

РСЗВ - 1103 (+2) од.;

засоби ППО - 853 (+4) од.;

літаків - 359 од.;

гелікоптерів - 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11148 (+51) од.;

крилатих ракет - 2293 (+7) од.;

кораблів/катерів - 28 од.;

підводних човнів - 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн - 18911 (+57) од.;

спеціальної техніки - 2322 (+12) од.

Ситуація на фронті

Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ 14 червня у вечірньому зведенні розповіли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 81 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні поінформували, що того дня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу ворога.