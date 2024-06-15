Почти 1100 оккупантов, 20 танков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1090 российских оккупантов, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ 14 июня в вечерней сводке рассказали, что в течение суток на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение.
Также в военном командовании сообщили, что в тот день Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава врага.
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