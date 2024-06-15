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Майже 1100 окупантів, 20 танків та 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Субота 15 червня 2024 07:30
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Майже 1100 окупантів, 20 танків та 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1090 російських окупантів, таким чином загальні втрати ворожої армії в особовому складі з початку повномасштабного вторгення зросли до близько 525 150 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 20 танків, 29 ББМ та 37 артсистем противника.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 15.06.24 орієнтовно склали:

  • особового складу - 525150 (+1090) осіб ліквідовано;
  • танків - 7956 (+20) од;
  • бойових броньованих машин - 15263 (+29) од.;
  • артилерійських систем - 13855 (+37) од.;
  • РСЗВ - 1103 (+2) од.;
  • засоби ППО - 853 (+4) од.;
  • літаків - 359 од.;
  • гелікоптерів - 326 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 11148 (+51) од.;
  • крилатих ракет - 2293 (+7) од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 18911 (+57) од.;
  • спеціальної техніки - 2322 (+12) од.

Майже 1100 окупантів, 20 танків та 37 артсистем: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, перед тим у Генеральному штабі ЗСУ 14 червня у вечірньому зведенні розповіли, що протягом доби на фронті було зафіксовано 81 бойове зіткнення.

Також у військовому командуванні поінформували, що того дня Повітряні сили та ракетні війська і артилерія Сил оборони України уразили 15 районів зосередження особового складу ворога.

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