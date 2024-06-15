Почти 1100 оккупантов, 20 танков и 37 артсистем: Генштаб ВСУ обновил потери РФ за сутки
Силы обороны Украины за сутки ликвидировали еще 1090 российских оккупантов, таким образом, общие потери вражеской армии в личном составе с начала полномасштабного вторжения возросли до около 525 150 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 20 танков, 29 ББМ и 37 артсистем противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 15.06.24 ориентировочно составили:
- личного состава - 525150 (+1090) человек ликвидировано;
- танков - 7956 (+20) ед.;
- боевых бронированных машин - 15263 (+29) ед.;
- артиллерийских систем - 13855 (+37) ед.;
- РСЗО - 1103 (+2) ед.;
- средства ПВО - 853 (+4) ед.;
- самолетов - 359 ед.;
- вертолетов - 326 ед.;
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 11148 (+51) ед.;
- крылатых ракет - 2293 (+7) ед.;
- кораблей/катеров - 28 ед.;
- подводных лодок - 1 ед.;
- автомобильной техники и автоцистерн - 18911 (+57) ед.;
- специальной техники - 2322 (+12) ед.
Ситуация на фронте
Напомним, перед тем в Генеральном штабе ВСУ 14 июня в вечерней сводке рассказали, что в течение суток на фронте было зафиксировано 81 боевое столкновение.
Также в военном командовании сообщили, что в тот день Воздушные силы и ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины поразили 15 районов сосредоточения личного состава врага.
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