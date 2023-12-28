Майже 1000 окупантів та 27 танків. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ РФ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі досягли близько 356 670 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 27 танків та 15 артсистем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.12.23 орієнтовно склали:
Нагадаємо, добу тому втрати Росії у війні в Україні на ранок 27 грудня склали 790 окупантів . Крім того, тоді ЗСУ знищили 14 танків, 17 ББМ та 2 крилатих ракети.
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