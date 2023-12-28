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Майже 1000 окупантів та 27 танків. Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ

Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (Getty Images)
Автор: Владислав Прийменко

Сили оборони України протягом доби ліквідували ще 920 російських окупантів, таким чином, загальні втрати військ РФ в Україні з початку широкомасштабного вторгнення в особовому складі досягли близько 356 670 солдатів. Також бійці ЗСУ знищили ще 27 танків та 15 артсистем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 28.12.23 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 356670 (+920) осіб ліквідовано;
  • танків – 5940 (+27) од.;
  • бойових броньованих машин – 11 015 (+42) од.;
  • артилерійських систем – 8391 (+15) од.;
  • РСЗВ - 935 (+1) од.;
  • засоби ППО – 617 (+1) од.;
  • літаків – 329 од.;
  • вертольотів – 324 од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6503 (+32) од.;
  • крилаті ракети – 1620 од.;
  • кораблі/катери - 23 од.;
  • підводні човни – 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11 180 (+40) од.;
  • спеціальна техніка - 1247 (+7) од.

Фото: Генштаб ЗСУ оновив втрати РФ (t.me/GeneralStaffZSU)

Нагадаємо, добу тому втрати Росії у війні в Україні на ранок 27 грудня склали 790 окупантів . Крім того, тоді ЗСУ знищили 14 танків, 17 ББМ та 2 крилатих ракети.

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