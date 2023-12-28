Почти 1000 оккупантов и 27 танков. Генштаб ВСУ обновил потери РФ

Силы обороны Украины в течение суток ликвидировали еще 920 российских оккупантов, таким образом общие потери войск РФ в Украине с начала широкомасштабного вторжения в личном составе достигли около 356 670 солдат. Также бойцы ВСУ уничтожили еще 27 танков и 15 артсистем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Генерального штаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.12.23 ориентировочно составили:
Напомним, сутки тому потери России в войне в Украине на утро 27 декабря составили 790 оккупантов. Кроме того, тогда ВСУ уничтожили 14 танков, 17 ББМ и 2 крылатых ракеты
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