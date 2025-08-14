UA

Зустріч Трампа та Путіна Добропілля Війна в Україні

Майже 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Фото: ворог продовжує втрачати особовий склад і техніку в боях проти України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Маловічко Юлія

За минулу добу, з 13 на 14 серпня, ворог втратив на полі бою 990 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 5 танків, 29 одиниць артилерії та до двохсот дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ в Facebook.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2025 року орієнтовно становлять:

  • особового складу - близько 1 067 100 (+990) осіб поранено/ліквідовано;
  • танків - 11 104 (+5) од.;
  • бойових броньованих машин - 23 130 (+3) од.;
  • артилерійських систем - 31 458 (+29) од.;
  • РСЗВ - 1466 (+1) од.;
  • засоби ППО - 1207 од.;
  • літаків - 421 од.;
  • гелікоптерів - 340 од.;
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня - 51 043 (+191) од.;
  • крилатих ракет - 3558 од.;
  • кораблів/катерів - 28 од.;
  • підводних човнів - 1 од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 58 456 (+191) од.;
  • спеціальної техніки - 3937.   

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 13 серпня, на фронті за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація зафіксована на Покровському напрямку - агресор 42 рази атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман тощо.

Неспокійно також на Новопавлівському, Сіверському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Також ми писали, що на Покровському напрямку в зоні відповідальності 1-ого корпусу НГУ "Азова" ворог зазнав значних втрат за останні два дні. Вдалось ліквідувати понад 150 окупантів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Генштаб ВСУВійна в Україні