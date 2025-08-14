Майже 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

За минулу добу, з 13 на 14 серпня, ворог втратив на полі бою 990 осіб особового складу. Також ЗСУ знищили 5 танків, 29 одиниць артилерії та до двохсот дронів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генштабу ЗСУ в Facebook.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 14 серпня 2025 року орієнтовно становлять:
Нагадаємо, станом на вечір, 13 серпня, на фронті за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація зафіксована на Покровському напрямку - агресор 42 рази атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман тощо.
Неспокійно також на Новопавлівському, Сіверському, Лиманському та Торецькому напрямках.
Також ми писали, що на Покровському напрямку в зоні відповідальності 1-ого корпусу НГУ "Азова" ворог зазнав значних втрат за останні два дні. Вдалось ліквідувати понад 150 окупантів.