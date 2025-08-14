Майже 1000 окупантів і сотні одиниць техніки: Генштаб оновив втрати РФ за добу

Ситуація на фронті

Нагадаємо, станом на вечір, 13 серпня, на фронті за добу на фронті відбулося 118 бойових зіткнень. Найскладніша ситуація зафіксована на Покровському напрямку - агресор 42 рази атакував позиції Сил оборони у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман тощо.

Неспокійно також на Новопавлівському, Сіверському, Лиманському та Торецькому напрямках.

Також ми писали, що на Покровському напрямку в зоні відповідальності 1-ого корпусу НГУ "Азова" ворог зазнав значних втрат за останні два дні. Вдалось ліквідувати понад 150 окупантів.