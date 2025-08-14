Почти 1000 оккупантов и сотни единиц техники: Генштаб обновил потери РФ за сутки

Ситуация на фронте

Напомним, по состоянию на вечер, 13 августа, на фронте за сутки на фронте произошло 118 боевых столкновений. Самая сложная ситуация зафиксирована на Покровском направлении - агрессор 42 раза атаковал позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман и тому подобное.

Неспокойно также на Новопавловском, Северском, Лиманском и Торецком направлениях.

Также мы писали, что на Покровском направлении в зоне ответственности 1-ого корпуса НГУ "Азова" враг понес значительные потери за последние два дня. Удалось ликвидировать более 150 оккупантов.