Майже 100% українців стверджують, що економлять електроенергію, і хочуть за це компенсацію

Не намагається економити електроенергію 4% респондентів.

Більшість (83%) опитаних вважають доцільним впровадження грошової компенсації за зменшення споживання електроенергії, як механізму стимулювання економії електроенергії. Непотрібною таку ініціативу вважають 15%. Частіше підтримують впровадження механізму старші опитані.

Заявили, що завжди вчасно сплачують рахунки за спожиту електроенергію, 93% опитаних зазначили. Ще 6% сплачує рахунки вчасно час від часу, 1% зазначили, що не сплачують рахунки вчасно.

Опитування було проведено Соціологічною групою "Рейтинг" 20-23 вересня 2024 року серед 1000 респондентів. Опитування проводилося по всій території України (крім окупованих територій Криму і Донбасу). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 3,1%.