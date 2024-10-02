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Почти 100% украинцев утверждают, что экономят электроэнергию, и хотят за это компенсацию

Фото: экономят электроэнергию примерно 100% украинцев (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Абсолютное большинство (96%) украинцев заявило, что пытается экономно использовать электроэнергию. Из них 74% пытаются делать это всегда, а 22% – время от времени.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

Не пытаются экономить электроэнергию 4% респондентов.

Большинство (83%) опрошенных считают целесообразным внедрение денежной компенсации за уменьшение потребления электроэнергии как механизма стимулирования экономии электроэнергии. Ненужной такую инициативу считает 15%. Чаще поддерживают внедрение механизма старшие опрошенные.

Заявили, что всегда вовремя платят счета за потребленную электроэнергию, 93% опрошенных отметили. Еще 6% платят счета вовремя время от времени, 1% отметили, что не платят счета вовремя.

Опрос был проведен Социологической группой "Рейтинг" 20-23 сентября 2024 среди 1000 респондентов. Опрос проводился по всей территории Украины (кроме оккупированных территорий Крыма и Донбасса). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 3,1%.

Напомним, Международное энергетическое агентство предупредило, что предстоящая зима станет самым серьезным испытанием для Украины с момента начала российского вторжения.

Украинские чиновники прогнозируют, что до конца октября, а то и до начала ноября проблем с энергоснабжением не будет. При оптимистическом сценарии, который в правительстве пока рассматривается как базовый, нынешнюю зиму удастся пройти как и прошлую - практически без отключений света. Они могут быть только в дни сильных морозов – более 10 градусов.

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