Майже 100 штук. У Харкові та Дніпрі перейменували вулиці, назви яких пов'язані з РФ

У Харкові та Дніпрі сьогодні, 22 листопада, перейменували 99 вулиць. Їхні назви були пов'язані з Росією та комуністичним режимом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Харківську міську раду та Дніпровську міську раду.
У міській раді повідомили, що проспект Героїв Сталінграда стане проспектом Байрона. Крім того, з карти міста прибрали площу Олександра Невського, оскільки там немає забудови, яка потребує адресації.
Які ще вулиці змінили назви:
Загалом у місті перейменували 26 вулиць. Найбільша кількість перейменувань - в Основ'янському районі.
Зазначається, що в обласному центрі сьогодні дерусифікували 73 вулиці. Їхні назви були пов'язані з Росією або тоталітарним радянським минулим.
Які вулиці змінили назви в Дніпрі
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну в Дніпрі дерусифікували вже понад 335 вулиць і провулків.
У квітні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про географічні назви" щодо деколонізації топонімії та впорядкування використання географічних назв у населених пунктах України.
Вже 27 липня цей закон набув чинності. Він спрямований на протидію російській імперській пропаганді.
Український інститут національної пам’яті пропонує змінити назви 183 населених пунктів в Україні, які підпадають під дію закону "Про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії".
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