Мають значну дальність та ШІ: як Mini-Taurus вплинуть на ситуацію на фронті в Україні

Сьогодні ЗМІ повідомляли про те, що Німеччина планує надати Україні нову підтримку в умовах війни. Зокрема, компанія Helsing поставить Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Ці дрони називають Mini-Taurus.

Що відомо про Mini-Taurus

Як пише Defense Express, про німецькі дрони відомо досить мало. Зокрема - у відкритому доступі відомо лише про назву компанії виробника - Helsing.

Також цей дрон нібито має розвинутий "штучний інтелект" для автономного ураження цілей та ігнорування РЕБ. Ймовірно, він має дальність у чотири рази більшу за українські дрони-камікадзе.

Також Mini-Taurus дешевші за американський Switchblade чи російський "Ланцет".

Чи дійсно дрон замінить ракети Taurus

З доступною інформації про безпілотник можна зробити висновок, що дрон і є баражуючим боєприпасом для ураження цілей на дальності у 40-60 км. Ця дальність льоту приблизно у чотири рази більша за українські FPV-дрони-камікадзе.

У Defense Express вважають, що доступні дані про безпілотник дають зрозуміти, що ні про які "міні-Тауруси" чи хоча б про частку можливостей ракет у дронах мова не йде. Адже задача ракети Taurus - це знищення високозахищених об'єктів за допомогою 480-кг бойової частини на дальності понад 500 км.

Фото: дрон Mini-Taurus (bild.de)

Ймовірно, зброя від Helsing - є черговими дронами-камікадзе із бойовою частиною у межах кілограмів для ураження бронетехніки. Цікаво і те, що у ЗМІ доступне лише одне фото безпілотника, яке і підтверджує ці висновки.

Чи вплинуть дрони на фронт

У лютому цього року Мінстратегпром України та німецький Helsing підписали меморандум про взаєморозуміння щодо, як було зазначено, "впровадження технологій штучного інтелекту в дрони, зокрема дронів, українського виробництва".

За даними ЗМІ, Helsing має поставити Україні 4000 дронів, зокрема по декілька сотень на місяць до завершення контракту. З цього слідує, що Україна може отримувати по 333 дрони на місяць.

Defense Express пише про те, що дрон від Helsing може бути чудовим засобом для ураження російських цілей у фронтовій та ближній прифронтовій зоні, однак він не є аналогом крилатої ракети.

Ракети Taurus для України

Ще з минулого року Україна веде з Німеччиною перемовини щодо постачання ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проти цього.