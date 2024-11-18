Мають значну дальність та ШІ: як Mini-Taurus вплинуть на ситуацію на фронті в Україні

Україна може отримати від Німеччини дрони від Helsing, які називають Mini-Taurus. Вони нібито зможуть замінити німецькі крилаті ракети Taurus.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Сьогодні ЗМІ повідомляли про те, що Німеччина планує надати Україні нову підтримку в умовах війни. Зокрема, компанія Helsing поставить Україні 4 тисячі безпілотників зі штучним інтелектом. Ці дрони називають Mini-Taurus.
Як пише Defense Express, про німецькі дрони відомо досить мало. Зокрема - у відкритому доступі відомо лише про назву компанії виробника - Helsing.
Також цей дрон нібито має розвинутий "штучний інтелект" для автономного ураження цілей та ігнорування РЕБ. Ймовірно, він має дальність у чотири рази більшу за українські дрони-камікадзе.
Також Mini-Taurus дешевші за американський Switchblade чи російський "Ланцет".
З доступною інформації про безпілотник можна зробити висновок, що дрон і є баражуючим боєприпасом для ураження цілей на дальності у 40-60 км. Ця дальність льоту приблизно у чотири рази більша за українські FPV-дрони-камікадзе.
У Defense Express вважають, що доступні дані про безпілотник дають зрозуміти, що ні про які "міні-Тауруси" чи хоча б про частку можливостей ракет у дронах мова не йде. Адже задача ракети Taurus - це знищення високозахищених об'єктів за допомогою 480-кг бойової частини на дальності понад 500 км.
Ймовірно, зброя від Helsing - є черговими дронами-камікадзе із бойовою частиною у межах кілограмів для ураження бронетехніки. Цікаво і те, що у ЗМІ доступне лише одне фото безпілотника, яке і підтверджує ці висновки.
У лютому цього року Мінстратегпром України та німецький Helsing підписали меморандум про взаєморозуміння щодо, як було зазначено, "впровадження технологій штучного інтелекту в дрони, зокрема дронів, українського виробництва".
За даними ЗМІ, Helsing має поставити Україні 4000 дронів, зокрема по декілька сотень на місяць до завершення контракту. З цього слідує, що Україна може отримувати по 333 дрони на місяць.
Defense Express пише про те, що дрон від Helsing може бути чудовим засобом для ураження російських цілей у фронтовій та ближній прифронтовій зоні, однак він не є аналогом крилатої ракети.
Ще з минулого року Україна веде з Німеччиною перемовини щодо постачання ракет Taurus, які здатні знищувати цілі на відстані до 500 кілометрів. Однак канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що проти цього.
За його словами, Україна нібито може вдарити такими ракетами по Москві. Однак варто звернути увагу на те, що Україна жодного разу не використала отримані від країн Заходу далекобійні ракети для ударів углиб Росії, оскільки діяла відповідна заборона.
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