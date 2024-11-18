Имеют значительную дальность и ИИ: как Mini-Taurus повлияют на ситуацию на фронте в Украине

Украина может получить от Германии дроны Helsing, которые называют Mini-Taurus. Они вроде бы смогут заменить немецкие крылатые ракеты Taurus.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Defense Express.
Сегодня СМИ сообщали, что Германия планирует оказать Украине новую поддержку в условиях войны. В частности, компания Helsing поставит Украине 4 тысячи беспилотников с искусственным интеллектом. Эти дроны называют Mini-Taurus.
Как пишет Defense Express, о немецких дронах известно достаточно мало. В частности – в открытом доступе известно только о названии компании производителя – Helsing.
Также этот дрон якобы имеет развитый "искусственный интеллект" для автономного поражения целей и игнорирования РЭБ. Вероятно, он имеет дальность в четыре раза больше украинских дронов-камикадзе.
Также Mini-Taurus дешевле американского Switchblade или российского "Ланцета".
Из доступной информации о беспилотнике можно сделать вывод, что дрон и является баражирующим боеприпасом для поражения целей на дальности в 40-60 км. Эта дальность лета примерно в четыре раза больше украинских FPV-дронов-камикадзе.
В Defense Express считают, что доступные данные о беспилотнике дают понять, что ни о каких "мини-таурусах" или хотя бы о доле возможностей ракет в дронах речь не идет. Ведь задача ракеты Taurus – это уничтожение высокозащищенных объектов с помощью 480-кг боевой части на дальности более 500 км.
Вероятно, оружие от Helsing является очередными дронами-камикадзе с боевой частью в пределах килограммов для поражения бронетехники. Интересно и то, что в СМИ доступно только одно фото беспилотника, которое и подтверждает эти выводы.
В феврале этого года Минстратегпром Украины и немецкий Helsing подписали меморандум о взаимопонимании, как было отмечено, "внедрение технологий искусственного интеллекта в дроны, в частности дронов, украинского производства".
По данным СМИ, Helsing должна поставить Украине 4000 дронов, в том числе по несколько сотен в месяц до завершения контракта. Из этого следует, что Украина может получать по 333 дрона в месяц.
Defense Express пишет о том, что дрон от Helsing может быть отличным средством для поражения российских целей во фронтовой и ближней прифронтовой зоне, однако он не является аналогом крылатой ракеты.
Еще с прошлого года Украина ведет с Германией переговоры по поставкам ракет Taurus, способных уничтожать цели на расстоянии до 500 километров. Однако канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что против этого.
По его словам, Украина якобы может ударить такими ракетами по Москве. Однако следует обратить внимание на то, что Украина ни разу не использовала полученные от стран Запада дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, поскольку действовал соответствующий запрет.
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