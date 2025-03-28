"Мають право відмовлятися від умов": що кажуть у НАТО про перемирʼя України і РФ

За його словами, Росія є агресором, незалежно від того, які приводи вона намагається вигадати для виправдання своїх дій, більше того, вона неодноразово порушувала попередні угоди.

"Саме тому необхідно ретельно аналізувати будь-які запропоновані умови. Україна вже погодилася на припинення вогню - тепер хід за Росією. Вона повинна довести, що справді зацікавлена в тривалому мирі", - каже адмірал

Зрештою, за словами Драгоне, у будь-яких переговорах кожна сторона має право не лише пропонувати, а й відмовлятися від певних умов.