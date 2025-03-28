"Имеют право отказываться от условий": что говорят в НАТО о перемирии Украины и РФ

По его словам, Россия является агрессором, независимо от того, какие поводы она пытается придумать для оправдания своих действий, более того, она неоднократно нарушала предыдущие соглашения.

"Именно поэтому необходимо тщательно анализировать любые предложенные условия. Украина уже согласилась на прекращение огня - теперь ход за Россией. Она должна доказать, что действительно заинтересована в длительном мире", - говорит адмирал

В конце концов, по словам Драгоне, в любых переговорах каждая сторона имеет право не только предлагать, но и отказываться от определенных условий.