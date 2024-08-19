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"Мають бути в пріоритеті": Зеленський дав завдання щодо працевлаштування ветеранів

Фото: президент України Володимир Зеленський зустрівся з ветеранами у Дніпропетровській області (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Ветерани російсько-української війни мають бути в пріоритеті при працевлаштуванні на оборонних підприємствах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з ветеранами російсько-української війни у Дніпропетровській області.

Зеленський зазначив, що ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах, і доручив відповідним заступникам керівника Офісу президента опрацювати це з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони.

Президент також підтримав позицію, що ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Україні з'явився новий сервіс про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні. Він допомагатиме ветеранам знаходити роботу.

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Володимир ЗеленськийВетерани