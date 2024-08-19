"Мають бути в пріоритеті": Зеленський дав завдання щодо працевлаштування ветеранів

Зеленський зазначив, що ветерани мають бути в пріоритеті щодо працевлаштування на оборонних підприємствах, і доручив відповідним заступникам керівника Офісу президента опрацювати це з Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості та Міністерством оборони.

Президент також підтримав позицію, що ветерани мають бути максимально залучені до розробки та ухвалення важливих державних рішень.