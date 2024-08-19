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"Должны быть в приоритете": Зеленский дал задание по трудоустройству ветеранов

Фото: президент Украины Владимир Зеленский встретился с ветеранами в Днепропетровской области (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

Ветераны российско-украинской войны должны находиться в приоритете при трудоустройстве на оборонных предприятиях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с ветеранами российско-украинской войны в Днепропетровской области.

Зеленский отметил, что ветераны должны быть в приоритете по трудоустройству на оборонных предприятиях, и поручил соответствующим заместителям руководителя Офиса президента проработать это с Министерством по стратегическим отраслям промышленности и Министерством обороны.

Президент также поддержал позицию, что ветераны должны быть максимально вовлечены в разработку и принятие важных государственных решений.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Украине появился новый сервис о вакансиях государственных органов, органов местного самоуправления и военных администраций по всей Украине. Он будет помогать ветеранам находить работу.

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Владимир ЗеленскийВетераны