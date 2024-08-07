В Україні запустили "еКарту" вакансій держслужби для ветеранів

В Україні з'явився новий сервіс про вакансії державних органів, органів місцевого самоврядування та військових адміністрацій по всій Україні. Він допомагатиме ветеранам знаходити роботу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Мінреінтеграції.

Зазначається, що інтерактивна карта буде доступна на вебплатформі е-Ветеран.

Як розповіли у відомстві, користувачі сервісу зможуть обрати вакансії у різних регіонах країни.Там також можна буде отримати детальну інформацію про функціональні обов’язки, вимоги до кандидатів, рівень заробітної плати та контакти для зворотного зв’язку, перейшовши до вкладки "Таблиця".

"Ініціатива покликана полегшити ветеранам пошук роботи та посприяти їхньому працевлаштуванню на державну службу", - сказано у повідомленні.

Раніше РБК-Україна розповідало, що ветерани можуть безкоштовно вивчитися в IT. Також внутрішньо переселені особи та українські ветерани можуть пройти швидкі короткострокові курси професійної підготовки.

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